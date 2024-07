Montesarchio: ok al finanziamento per la mensa biologica "Finanziamento ottenuto da cinque comuni della Campania. Prodotti da filiera corta e km 0"

l Sindaco di Montesarchio Carmelo Sandomenico e l'assessore all'Istruzione Marcella Sorrentino sul servizio mensa scolastica dichiarano: “Comunichiamo con piacere e orgoglio che il Comune di Montesarchio è risultato tra i beneficiari del fondo per le mense biologiche.

Un finanziamento assegnato solo ad altri quattro comuni della Campania, e che permetterà di promuovere l'utilizzo di alimenti e prodotti biologici in mensa scolastica.

A tal proposito, nel bando per l'assegnazione del servizio di refezione scolastica, appena pubblicato dall'ente, abbiamo voluto prevedere una premialità proprio per l'utilizzo dei prodotti biologici, tipici e tradizionali, provenienti da sistemi di filiera corta e da operatori di agricoltura sociale".

E Marcella Sorrentino prosegue: "Da parte mia come assessore all'Istruzione e di conseguenza da parte dell'amministrazione assicuro un monitoraggio costante e attento sul rispetto del contratto e in particolare delle prescrizioni relative all'utilizzo di prodotti biologici.

Ritengo di poter dire, tuttavia, che grazie alla lungimiranza dell'amministrazione e all'efficienza della macchina comunale, capace di intercettare (tra i pochissimi enti) fondi nell'ambito di un bando importantissimo, che agli alunni delle scuole del territorio e agli insegnanti potrà essere offerto un servizio di qualità superiore rispetto al passato”.