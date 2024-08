Ceppaloni: successo per la Porziuncola 2024 Grande soddisfazione per la Pro Loco in quattro serate da ricordare con tanti visitatori

La Porziuncola, sagra dei fusilli e del formaggio pecorino, è giunta al termine. Con la serata di sabato si è chiusa un’edizione da ricordare. In quattro giorni piazza Carmine Rossi è stata raggiunta da migliaia di visitatori che hanno avuto l’occasione di visitare un borgo affascinante e degustare i prodotti tipici locali. Edizione caratterizzata da tantissime novità, come gli allestimenti sempre più curati e particolari tra gli stand e nel centro storico, ma soprattutto la valorizzazione della villetta che è stata trasformata in una apprezzatissima area country. Per la prima volta l’organizzazione ha messo a disposizione dei visitatori un servizio navetta gratuito, anche questa una novità che ha aiutato la buona riuscita dell’evento.

Le quattro serate sono state allietate da grandi nomi della musica popolare campana tra cui spiccano quelli di Mimmo Maglionico, Giovanni Mauriello e Carlo Faiello. Ancora una volta il “Cippofest”, festival ideato dal direttore artistico Luigi Blaso, ha dimostrato di essere un progetto apprezzato e in crescita.

La Pro Loco Ing. Pino Di Donato è soddisfatta dell’esito finale di una manifestazione che mette Ceppaloni al centro dell’attenzione essendo diventata una delle più attese dell’estate sannita. Tanti i visitatori giunti anche dalle altre province in queste quattro serate di festa.

“Al termine della Porziuncola -spiegano gli organizzatori- la soddisfazione è tanta così come tanto è stato il lavoro svolto in questi mesi per permettere la crescita dell’evento. Come sempre è giunto il momento dei ringraziamenti. Un immenso grazie a tutti i ceppalonesi e ai volontari che permettono la buona riuscita dell’evento con il proprio amore per la Porziuncola. Grazie al Sindaco Claudio Cataudo e all’amministrazione comunale, alla stazione dei Carabinieri, ai vigili urbani, alle guardie ambientali di Foglianise, alla Pro Loco di Arpaise per la collaborazione, all’Unpli Benevento, alle attività che in tutti i modi ci hanno sostenuto e alla stampa per i commenti positivi e per aver diffuso l’evento nel corso delle scorse settimane. L’appuntamento -concludono gli organizzatori- è per il 2025 quando verranno proposte altre novità per rendere la Porziuncola un evento ancora più unico ed apprezzato”.