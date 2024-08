Tocco Caudio: maggioranza in blocco passa a Fratelli d'Italia Matera: si perfeziona il dialogo con una squadra di Governo civico che gode di un forte consenso

Fratelli d’Italia en-plein a Tocco Caudio. La maggioranza consiliare del piccolo Centro sannita, che già aveva aderito al partito in suoi importanti esponenti, si colora ora totalmente dei colori “meloniani”. Se il “si”, come detto, era già venuto in passato dal sindaco Gennaro Caporaso - anche Presidente della Comunità Montana del Taburno - e dai consiglieri Andrea Loia e Giuseppe Tontoli, nelle ultime ore hanno formalizzato l’ingresso al partito anche i restanti cinque amministratori comunali di maggioranza. Si tratta del Vicesindaco Angelo Tontoli, dell’assessore Luigia Sala e dei consiglieri Capasso, Spitaletta e Lombardi. “Accolgo con grandissima soddisfazione il dato relativo alla adesione a Fratelli d’Italia da parte dell’Amministrazione comunale di Tocco Caudio nella sua interezza – commenta il Senatore Domenico Matera – In tal modo si perfeziona ulteriormente il dialogo con una squadra di Governo civico che gode di un fortissimo consenso e di una fortissima condivisione tra la gente del luogo, in forza di un importante lavoro condotto sul territorio, così come testimoniato dal nuovo plebiscito di consensi ottenuto in occasione delle ultime elezioni comunali”. “Un’intera maggioranza che, nella sua completezza – prosegue Matera - sceglie di seguire il suo Sindaco e sposare il nostro progetto politico. Il dato politico è importante e ci impone di continuare su questa strada. Fratelli d’Italia intende la politica come un servizio, da esercitare con concretezza e serietà. La fiducia che tanti amministratori del territorio ci stanno tangibilmente manifestando è una inequivocabile prova in tal senso. Da parte nostra rinnoviamo la garanzia di restare in costante e totale connessione con il territorio e con le Comunità al fine di poter ascoltare le loro istanze e trovare, ove possibile, le adeguate risposte”.