Foglianise: un carro dedicato al Venerabile padre Isaia Columbro Tra le opere realizzate dai Maestri del Grano quelle dedicate al Veneto regione protagonista 2024

Al via questa sera il programma della Festa del Grano di Foglianise che si concluderà domenica 18 agosto con il concerto dei Tiromancino in piazza “Fiamme Gialle” e lo spettacolo di fuochi pirotecnici.

Come ogni anno il momento più atteso sarà quello della caratteristica sfilata dei tradizionali carri di grano in programma venerdì 16 agosto. Tra le “opere” realizzate dai “Maestri del Grano” quelle dedicate al Veneto, regione protagonista di questa edizione 2024 della Festa del Grano, e quella dedicata a padre Isaia Columbro da Foglianise dichiarato "Venerabile" da Papa Francesco nel mese di giugno scorso.

«Minuziosi intrecci e arabeschi dorati torneranno anche quest’anno a percorrere le vie di Foglianise - commenta il sindaco Giovanni Mastrocinque -, testimoni indiscutibili di un’arte sapiente e di una profonda devozione della comunità verso San Rocco. Fili di grano, esili ma vitali per il nutrimento che forniscono, si intrecciano con le storie secolari dei tanti foglianesari che, nel corso degli anni, hanno contribuito a trasformare una primigenia espressione devozionale in un’arte riconosciuta e apprezzata in tutto il mondo».

«I carri di grano - sottolinea il primo cittadino - saranno come sempre il cuore pulsante della Festa, rivelando l'orgoglio per una tradizione antichissima, che custodiamo e tramandiamo con fierezza alle generazioni future. Questo evento è il frutto dell'impegno instancabile di tanti cittadini e associazioni di Foglianise, che con generosità e amore per la nostra terra lavorano senza sosta per rendere questa kermesse indimenticabile. Per il 2024, il Veneto sarà protagonista della nostra Festa. Una regione di singolare bellezza, che conserva un paesaggio unico, dalle Dolomiti al mare di Jesolo, oltre che un immenso patrimonio artistico e storico, con città eleganti come Venezia e Verona. Queste meraviglie d’Italia saranno presentate sotto una luce nuova e ineguagliabile: quella dell'oro del grano di Foglianise. Tra i carri realizzati dai “Maestri del Grano” ci sarà anche l’icona in paglia del nostro concittadino, il Servo di Dio Frate Isaia Columbro da Foglianise, dichiarato Venerabile da Papa Francesco, per il quale auspichiamo possa essere presto elevato agli onori degli altari».

«Desidero rivolgere pubblicamente un sentito ringraziamento al Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. In questi anni, il sostegno della Regione Campania non è mai venuto meno, accompagnandoci anche nel percorso di riconoscimento Unesco con altri comuni che celebrano il prezioso frumento. Il grano, che alimenta da millenni l’umanità, a Foglianise si fa arte e cultura. Viene celebrato e celebra una devozione autentica che sfida i secoli e la modernità. A tutti i cittadini, che con dedizione e passione rendono possibile tutto questo, va il mio più sentito ringraziamento».