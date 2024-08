"Viti, visi e vini": Montefalcone tra futuro e tradizione Evento promosso dalla Pro Loco, la riscoperta delle tradizioni e la loro declinazione per il futuro

“viti, visi e vini”. È l'evento promosso a Montefalcone di Val Fortore nel Sannio dalla Pro loco. Un sabato sera nel centro storico del comune fortorino che per l'occasione ha aperto le porte ai visitatori per mostrare le eccellenze locali ma anche e soprattutto per parlare di futuro. Ad aprire l'evento, infatti, prima il convegno poi spazio alle degustazioni nei vicoli del borgo tra musica e buon cibo. Con il vino al centro del percorso: l'occasione ha consentito di parlare anche dei nuovi progetti legati al settore vitivinicolo. C'è chi originario del fortore pur vivendo altrove ha deciso di puntare su quella che un tempo si ritiene fosse una parte importante della produzione locale: ovvero il vino.

Il presidente della Pro Loco locale, Dario Curcio spiega: “Un evento da stimolo anche per tanti giovani che mirano a progetti produttivi sul territorio, e allo stesso tempo una vetrina sulle realtà produttive del territorio, lungo la strada del borgo tutti hanno partecipato per valorizzare far conoscere i propri prodotti.Si parte dal vino, ma c'è molto di più”.

E Fiorita Antinozzi, segretario Pro Loco di Montefalcone: “Un progetto che nasce dall'idea di recuperare i luoghi più antichi di Montefalcone e realizzare un evento che rispettasse le tradizioni, l'economia dei prodotti locali dalla salsiccia, ai legumi al miele e non solo. Volevamo poi che tornasse il vino a Montefalcone: ci sono quattro ragazzi originari di Montefalcone che vogliono realizzare un vigneto, di nuovo, perché il paese una volta era un importante territorio vitivinicolo”.

Tra i protagonisti Mario Antinozzi, tra i soci dell'Ager Fortore che punta a riprendere la viticoltura a Montefalcone: “Partiamo da zero nel cercare di riportare in auge una tradizione importante: Montefalcone era un paese vocato al vino e ce ne sono diverse testimonianze. Persino Luigi Veronelli passando per Montefalcone ha avuto modo di degustare e di scrivere dei vini montefalconesi, apprezzandoli. E' un percorso con punti complicati, ma che cercheremo di portare avanti con caparbietà”.

E il sindaco Michele Leonardo Sacchetti: “Oggi il settore vitivinicolo chiede passione, competenze e professionalità: a Montefalcone in questo momento ci sono tutti questi elementi per fare qualcosa di importante. L'evento fa vivere il nostro centro storico, permettendo a tutti di degustare i prodotti del territorio, con il filo conduttore del vino”.