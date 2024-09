Assunzioni: a Montesarchio in arrivo due funzionari tecnici Definiti i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie e delle unità di personale per Enti

Buone notizie per il Comune di Montesarchio, inserito nell’elenco dei Comuni che beneficeranno di assunzioni di personale a tempo pieno e indeterminato nell’ambito del Programma Nazionale di Assistenza Tecnica Capacità per la Coesione 2021-2027 (PN CapCoe) - Priorità 1 - Operazione 1.1.2 Assunzione di personale a tempo indeterminato presso i principali beneficiari, avviato con apposito Avviso Pubblico del Dipartimento per le Politiche di Coesione e per il sud del 21 novembre 2023.

L'amministrazione comunale infatti, aderendo all'avviso, aveva manifestato interesse per l’acquisizione, in via prioritaria, di funzionari di profilo professionale tecnico, precipuamente di ingegneri e architetti.

Con DPCM del 23 luglio 2024, pubblicato in data 4 settembre 2024, sono stati definiti i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie e delle unità di personale per le amministrazioni individuate sulla base della ricognizione del fabbisogno di personale effettuata tramite la manifestazione di interesse e al Comune di Montesarchio risultano assegnate n. 2 unità di personale.

Il processo di reclutamento sarà gestito attraverso una o più procedure per esami dal Dipartimento per la funzione pubblica, che si avvarrà della Commissione per l’attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM) di cui all’articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Il dato di assoluto rilievo per il Comune è che il contributo all'assunzione presso i singoli enti beneficiari è per l’intera durata lavorativa del dipendente ed eterofinanziata. Infatti, i costi delle assunzioni gravano sul PN CapCoe per l’intero periodo di ammissibilità delle spese (fino al 31.12.2029) e sulle risorse indicate dall’art. 19 del DL 124/2023, convertito in legge con modificazioni, con Legge 13 novembre 2023, n. 162, in Gazzetta Ufficiale n. 268 del 16 novembre 2023 per il periodo successivo.

Il Comune di Montesarchio disporrà, quindi, di 2 funzionari tecnici a tempo pieno e indeterminato senza aggravio di spesa per il proprio bilancio e in deroga alle facoltà assunzionali.

La partecipazione del Comune all’avviso per l’assunzione di personale del Dipartimento per le Politiche di Coesione e per il sud del 21 novembre 2023 si inserisce nel più ampio programma, già avviato dall’Amministrazione, di rafforzamento della capacità amministrativa dell’Ente anche mediante il potenziamento degli organici, in particolare degli uffici tecnici comunali.