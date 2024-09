Vita nelle aree interne: dal Fortore alla tv giapponese Foiano set di un documentario, l'annuncio del sindaco Ruggiero

La vita nelle aree interne del Fortore in onda in Giappone. Lo annuncia il sindaco di Foiano Valfortore, Giuseppe Antonio Ruggiero “Nei primi giorni di dicembre ospiteremo per una settimana una troupe cinematografica per un documentario sulla vita nelle aree interne in Italia. Il documentario verrà poi trasmesso sulla prima emittente privata a carattere nazionale giapponese NTV (Nippon Tv)”.