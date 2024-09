Azzurro Donna, Giovanna Mazzone nominata coordinatrice cittadina Vitulano Iachetta: un grande passo avanti per il nostro gruppo

Giovanna Mazzone, già consigliere e presidente del consiglio a Vitulano, è stata nominata coordinatrice cittadina di Azzurro Donna.

“Sono onorata di assumere il ruolo di coordinatrice cittadina di Azzurro Donna a Vitulano - ha dichiarato Giovanna Mazzone -. Questa nuova sfida rappresenta per me un’occasione per mettere a disposizione della comunità la mia esperienza amministrativa e associativa, frutto di un impegno costante sia sul piano umano che professionale. Dopo diversi confronti con l’amica e collega Anna Iachetta, ho maturato la decisione di aderire al progetto politico di Forza Italia e di assimilare il coordinamento cittadino di Azzurro Donna, perché condivido appieno la visione e gli obiettivi del percorso che stiamo intraprendendo. Sono convinta che, insieme, riusciremo a sviluppare progetti di grande valore per il territorio. Presto proporremo un’iniziativa di particolare importanza per le donne di questa provincia. Ringrazio di cuore l’On. Francesco Maria Rubano, Anna Iachetta e la coordinatrice regionale di Azzurro Donna Carla Ciccarelli per l’opportunità e la fiducia riposta in me.”

“La nomina di Giovanna Mazzone come coordinatrice cittadina di Azzurro Donna per Vitulano è un grande passo avanti per il nostro gruppo. Giovanna è una professionista di grande spessore, con un’esperienza amministrativa consolidata e un forte legame con il territorio. Sono certa che saprà interpretare al meglio le esigenze delle donne e portare avanti con passione e competenza il lavoro di Azzurro Donna. Il nostro obiettivo è rafforzare la presenza femminile nelle istituzioni e promuovere la partecipazione attiva delle donne alla vita politica. Con la sua guida, Vitulano avrà una voce forte e qualificata,” ha dichiarato Anna Iachetta, coordinatrice provinciale di Azzurro Donna e consigliere provinciale di Forza Italia.