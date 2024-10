A Limatola si "pulisce il mondo": tanti giovani in campo Il sindaco Parisi: seme della sensibilizzazione da inculcare nelle giovani generazioni

Anche Limatola è stata protagonista dell'iniziativa "Puliamo il mondo" di Legambiente, momento che annualmente vuole promuovere, raccogliendo l'impulso delle Nazioni Unite, il tema del rispetto l’ambientale. Il Sindaco e l'Amministrazione comunale, in collaborazione con i docenti dell'Istituto comprensivo “Leonardo da Vinci”, a promuovere l'appuntamento che ha visto protagonisti, in particolare, gli studenti che, con partecipazione e profondo spirito civico, si sono prodigati nel rimuovere piccoli rifiuti dalla villetta comunale.

Un gesto che vuole sensibilizzare soprattutto le nuove generazioni rispetto all'importanza di osservare condotte responsabili non imbrattando il territorio e, quindi, non nuocendo all'ecosistema. “L'Amministrazione comunale ringrazia, oltre la scuola - nella dirigenza, nei docenti e negli allievi della Secondaria di primo grado - anche gli operatori ecologici del territorio, l'Ufficio tecnico comunale e Legambiente”. Così il sindaco Domenico Parisi. Che prosegue “Queste iniziative – commenta ancora il Primo Cittadino – fanno bene al territorio e siamo convinti che in esse viva il seme della sensibilizzazione da inculcare nelle giovani generazioni. Giovani generazioni che vanno educate e formate attraverso iniziative meritevoli quale quella messa in campo da Legambiente. Replicheremo con entusiasmo al fine di formare coscienze consapevoli e responsabili”.