Truffe online, se ne discute con l'Unione difesa consumatori Venerdì all'auditorium Comunale di Apice

Ancora una volta l'U.Di.Con. (Unione per la Difesa dei Consumatori) di Apice, nell'ambito dell'evento promosso "La Formazione della Cultura della Legalità," invita tutti a partecipare alla conferenza su un tema di grande attualità: truffe online. L'incontro si terrà Venerdì 11 ottobre 2024 alle ore 18:00 presso l’Auditorium Comunale di Apice. L'evento sarà aperto dai saluti del Sindaco di Apice, Ing. Angelo Pepe, e verrà arricchito da un videomessaggio della Presidente nazionale di U.Di.Con., Dott.ssa Martina Donini.

I relatori della serata saranno:

prof. Carlo Mazzone, Presidente di Sannio Valley, che affronterà il tema “Orientare al digitale ai tempi dell'Intelligenza Artificiale”.

Maggiore Emanuele Grio, Comandante della Compagnia Carabinieri di Benevento, che ci parlerà delle “Attività e strategie di prevenzione e contrasto delle truffe online”.

Dott.ssa Elisabetta Pepe, Assessore al Commercio del Comune di Apice, che offrirà una “Breve panoramica dell'impatto delle truffe online sul commercio locale e nazionale”.

Michele Mesisca, Responsabile U.Di.Con. di Apice, che discuterà “I diritti dei consumatori vittime di truffe online”.

L'evento sarà moderato da Antonio Ferragamo, scrittore e poeta. Un appuntamento imperdibile per approfondire un tema di grande rilevanza sociale e per acquisire strumenti utili per difendersi dalle truffe digitali.