Si presenta l'Annuario 2023 di storia, cultura e varia umanità Sabato 19 ottobre a Solopaca

Sabato 19 ottobre, nella Sala consiliare del Comune di Solopaca alle ore 16.30, si presenta l'Annuario 2023 di storia, cultura e varia umanità dell'associazione storica Valle Telesina.

“L'Annuario della nostra associazione – spiegano i promotori -, strumento con cui gli autori di storia locale possono condividere con tutti i loro studi è giunto all'VIII anno e noi siamo molto orgogliosi per la fiducia che ogni anno tanti studiosi ci accordano. Come nostra abitudine ne parliamo in diversi paesi della Valle telesina e Solopaca è una tappa obbligata per l'attivismo e la prolificità dei suoi autori. Anche questa volta avremo l'occasione di approfondire i seguenti saggi: Cosimo Formichella, Il miracolo di Bolsena in due dipinti perduti della chiesa del SS. Corpo in Cristo in Solopaca; Antonio Iadonisi, Le campane della Cattedrale di Telese; Pierfrancesco Izzo, Una tradizione millenaria: il vino e le ville romane nel territorio di Solopaca e Antonio Vitale, L’abbazia di Santa Maria del Roseto nella visita pastorale del 1596.