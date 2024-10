Salute cardiovascolare: incontro per la prevenzione Al Comune di Guardia Sanframondi l'interessante incontro

Si è tenuto ieri, presso la Sala Consiliare del Municipio di Guardia Sanframondi l’interessante incontro tra medici relatori e la popolazione guardiese sul tema delle Nefropatie quale “necessario elemento clinico da considerare a tutela anche delle malattie cardiovascolari” come sostenuto dal Cav. Carlo Labagnara Presidente dell’Associazione Gli Amici del Cuore o.d.v a capo dell’organizzazione di tale evento.

Moderato dal dott. Giovanni Pigna medico specialista per le Malattie del Colesterolo il convegno è stato aperto dai saluti del Sindaco di Guardia dott Raffele Di Lonardo, sempre incline a favorire tali manifestazioni di formazione su tematiche spesso “poco ascoltate o sottovalutate”, ed ha visto in scaletta gli interventi dei Medici specialisti dott. Remo Luciani come Nefrologo, il dott. Gianluca Iannuzzi quale Cardiologo, il dott. Aureliano Ciervo in veste di opinion leader per l’aspetto nutrizionale e lo stesso moderatore dott. Giovanni Pigna sull’aumentata prevalenza di malattia dei lipidi nel paziente nefropatico.

Intensa la partecipazione della polazione di Guardia, coinvolta dalla modalità interattiva dei docenti, in modo particolare sulla questione delle malattie renali e le loro comorbidità sapientemente spiegate dal dott. Luciani specialista Nefrologo dell’Ospedale San Camillo-Forlanini-Spallanzani di Roma. Il dott. Gianluca Iannuzzi ha ben illustrato il danno renale da ipertensione arteriosa per cui ha fornito interessanti note di diagnostica e terapia mentre Giovanni Pigna ha mostrato il coinvolgimento del rene nel metabolismo delle particelle di coleterolo HDL (definito colesterolo buono), fortemente rallentato nel nefropatico, con conseguente loro riduzione a sfavore verso l’aumento di quelle LDL (definito colesterolo cattivo).

Il ricercatore nutrizionista Aureliano Ciervo ha concluso I lavori illustrando gli adeguati regimi dietoalimentari e le necessarie modifiche dello stile di vita per fronteggiare il peggioramento della funzione renale. Soddisfatto ed emozionato il cav. Labagnara ha salutato docenti e platea rinviando tutti al prossimo incontro in occasione delle Giornate per la Prevenzione in paese.