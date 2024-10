Mensa scolastica: ieri incontro al Comune di Montesarchio Intervenire per apportare migliorie al servizio e alla condizioni economiche

Si è tenuto nel pomeriggio di oggi in Comune un incontro tra il sindaco e i componenti dell' amministrazione comunale, i rappresentanti degli istituti scolastici comprensivi e una rappresentanza dei genitori per discutere della mensa scolastica.

Un incontro pacato e proficuo, in cui ci si è confrontati sui primi giorni del nuovo servizio.

Tutti i partecipanti hanno concordato sul netto miglioramento, in termini qualitativi, del servizio di mensa biologica.

Si è concordato poi sull'impegno da parte dell' amministrazione comunale, di intervenire ulteriormente per apportare ulteriori migliorie al servizio e di verificare la possibilità di migliorare ulteriormente anche le condizioni economiche in favore delle famiglie.

I partecipanti hanno deciso di aggiornarsi nei prossimi giorni, per poter dare risposte concrete su tutti i punti emersi durante l' incontro odierno.