Puglianello, domani in Consiglio comunale riqualificazione urbana AL centro dell'assise anche il gemellaggio con la città statunitense di Derby

Il Presidente del Consiglio Comunale di Puglianello, Giuseppe Marotta, annuncia la convocazione del Consiglio Comunale per domani 14 novembre alle ore 18.

Tra i punti all’ordine del giorno, il progetto di riqualificazione urbana, l’approvazione della Convenzione “Sannio Smart Land” e il Patto di Gemellaggio tra la Città di Puglianello e la Città statunitense di Derby.

“Siamo impegnati a dare un impulso significativo alla riqualificazione del nostro territorio,” dichiara il Presidente Giuseppe Marotta, delegato alla sicurezza del territorio .

“Gli interventi previsti sulla viabilità urbana e la realizzazione di una nuova area parcheggio non solo miglioreranno la sicurezza e la qualità della vita dei cittadini, ma rappresentano anche un passo avanti per un’urbanistica più funzionale e accessibile,” conclude Marotta