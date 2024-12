Caso Telesi@, Fuschini (FI) a Lombardi: "Pec ignorate per 7 mesi" Prosegue il botta e risposta sui problemi all'impianto di riscaldamento dell'istituto di Telese Term

“Il Presidente della Provincia, Nino Lombardi, dà prova di immaturità istituzionale. Sarebbe suo dovere rispondere alle questioni sollevate dai rappresentanti istituzionali nei tempi e nelle forme dovuti, piuttosto che attendere il caos invernale o le proteste degli studenti per farsi vivo.

La questione dell’impianto di riscaldamento dell’Istituto Telesi@ era stata portata alla sua attenzione già a giugno, con mie PEC ufficiali e successivi solleciti, senza ricevere alcuna risposta formale. A settembre avevo inviato un’ulteriore comunicazione, accompagnata da telefonate al dirigente del settore manutenzione che mi aveva confermato la necessità di una variazione di bilancio per affrontare queste spese. Eppure, per sette lunghi mesi, il Presidente Lombardi ha preferito ignorare il problema. Rispondere soltanto ora, dopo il malessere espresso dai ragazzi, è un comportamento indegno per un uomo delle Istituzioni. Il tentativo mal riuscito di salvare la faccia.

Piuttosto non si trinceri dietro presunti problemi burocratici: spieghi, invece, perché non ha dato riscontro alle PEC di giugno e settembre né alle ripetute telefonate agli uffici competenti. Per sette mesi non ho mai strumentalizzato questa vicenda, convinto che il confronto istituzionale avrebbe prodotto risposte adeguate, nell’interesse dei ragazzi e delle loro famiglie. Tuttavia, stamattina, di fronte al disagio evidente degli studenti e all’assoluta sordità dell’Ente Provincia dinanzi a ogni mio sollecito formale, ho sentito il dovere morale di rendere pubblica la questione. La mia non è una scelta di propaganda, ma un atto di responsabilità verso i ragazzi, lasciati al freddo da un’amministrazione che cincischia e rimpalla le responsabilità.

Se il Presidente Lombardi non è in grado di leggere le PEC e di gestire questioni così importanti, ne prenda atto e lasci spazio a chi può farlo. Il bon ton istituzionale avrebbe richiesto almeno una garbata risposta ufficiale all'Istituto scolastico. Invece il Presidente ha scelto di buttare la palla in tribuna, nell'attesa di tirare fuori il classico coniglio dal cilindro”, lo dichiara in una nota il capogruppo di Forza Italia in Consiglio provinciale, Vincenzo Fuschini.