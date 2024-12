Ecco la ‘nuova’ Pro Loco Torricolus aps, Mirko Angelone presidente "Saremo aperti a tutte le idee dei nostri soci e dei cittadini "

Pochi giorni fa si sono svolte le elezioni per il rinnovo dei componenti del Consiglio Direttivo della Nuova Pro Loco Torricolus aps che hanno sancito come presidente Mirko Angelone.

Del direttivo fanno parte anche: Mercurio Andrea (Vice presidente), Iorio Giovanni (Segretario), Cerulo Marianna (Tesoriere); alla carica di consiglieri sono stati eletti invece Damiano Giovanni, Carone Pio e Franchi Maria. Il Collegio dei revisori è: De Blasio Veronica, Iannella Mariantonietta e Fiorenza Silvia. Pronti a dare il loro contributo anche Valentino Iannella, Chiara Maiello e Anna Mercurio, che hanno mostrato grande interesse nel progetto fin da subito.

“Il nuovo consiglio direttivo – afferma Mirko Angelone - intende ringraziare i Soci e le persone che in questi anni, nonostante le tante difficoltà, hanno continuato a tenere attiva l’associazione. La loro vicinanza sarà di grande stimolo per tutti noi a fare sempre meglio! Un enorme grazie va al Presidente Provinciale Unpli Renzo Mazzeo e alla segretaria Barbara Minicozzi per la loro preziosa partecipazione, disponibilità e costante vicinanza. Siamo una squadra giovane ed intraprendente, - continua il presidente - di persone da sempre impegnate per il bene del paese, persone con competenze specifiche che si impegneranno a realizzare i tanti obiettivi prefissati. Lavoreremo per una maggiore valorizzazione e promozione del nostro territorio nell’ottica di assoluta inclusività e collaborazione tra associazioni, enti attivi sul territorio e l’Amministrazione Comunale di Torrecuso.

È in questa prospettiva che saremo aperti a tutte le idee dei nostri soci e dei cittadini che vorranno partecipare attivamente alla crescita e alla valorizzazione del nostro meraviglioso territorio ricco di eccellenze. Nei prossimi giorni avremo il primo incontro con tutti i tesserati per stilare insieme il programma da svolgere nel corso del nuovo anno. Tutti insieme - conclude Angelone - continuiamo a lavorare per il bene del nostro territorio".