Airola: appuntamento con la XXV edizione di MusicometaSannio In scena il trio Ruspeta e il duo per flauto e chitarra De Matola-Iannace

Oggi, lunedì 30 dicembre, alle ore 19:00, presso la Chiesa di San Domenico ad Airola, si svolgerà un concerto organizzato nell’ambito della XXV edizione di MusicometaSannio. L’evento, promosso dall’Accademia “Progetto Musica” AcliArteSpettacolo Sannio, sotto la direzione artistica del M° Carmine Ruggiero, in collaborazione con la parrocchia di San Domenico e con il patrocinio delle Acli sede Provinciale di Benevento e del Comune di Airola, vedrà come protagonisti il Trio Ruspeta, che aprirà la serata, e il duo per flauto e chitarra Carlo De Matola e Giacinto Iannace.

Il concerto sarà un viaggio tra le note dei grandi compositori classici e contemporanei e toccherà diversi stili musicali per suggellare in un unico appuntamento dell’ultraventennale manifestazione natalizia la mission dell’accademia airolana: quella di divulgare la ricchezza culturale della grande musica e favorirne la fruizione attraverso il talento indiscusso di giovani interpreti e di apprezzati professionisti.

In particolare, il Trio Ruspeta si caratterizza per la passione musicale e il talento innato che unisce i tre componenti: il pluripremiato oboista Salvatore Ruggiero, che si distingue per maturità e sensibilità interpretativa che vanno ben oltre la sua giovane età; la chitarrista Martina Spera, giovane musicista dalla tecnica raffinata e dalla grande espressività; il clarinettista Salvatore Tanucci, interprete dalla personalità carismatica e dalla grande versatilità.

Tutti e tre i componenti del trio frequentano il Conservatorio di Musica "Nicola Sala" di Benevento e frequentano o hanno frequentato il Liceo Musicale "A. Lombardi" di Airola, a testimonianza della loro dedizione allo studio e alla formazione musicale.

Il Trio Ruspeta ha già all'attivo numerose esibizioni in prestigiose manifestazioni musicali, riscuotendo sempre un grande successo di pubblico e di critica. Tra i loro successi, la vittoria al Premio San Severino Young nel 2023 e nel 2024, un riconoscimento che attesta il talento e la professionalità di questa giovane formazione musicale. La seconda parte del concerto vedrà protagonisti Carlo De Matola al flauto e Giacinto Iannace alla chitarra, che proporranno un programma che attraversa diverse epoche e stili, a partire dal romantico Paganini per toccare rievocazioni della tradizione rinascimentale francese fino ad approdare a note più contemporanee.

De Matola, definito da Maxence Larrieu “flautista brillante ed ottimo musicista”, ha al suo attivo collaborazioni con importanti orchestre europee e numerosi premi internazionali. Iannace, musicista eclettico e versatile, ha maturato una vasta esperienza in diversi generi musicali.