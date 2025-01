San Lorenzo Maggiore: arriva l'attore Mirko Frezza Sarà intervistato, nella sala polifunzionale, dall'autore tv Gabriele Di Marzo

C’è attesa a San Lorenzo Maggiore per l’arrivo dell’attore televisivo e cinematografico Mirko Frezza. Sarà nella cittadina laurentina sabato 25 gennaio dalle ore 19 e, la sua intervista, aprirà il ciclo di incontri dal titolo ‘’Frammenti di speranza, racconti e riflessioni di storie’’. Ad intervistare il noto attore Gabriele Di Marzo, autore televisivo Rai.

Quella di Mirko Frezza è una storia molto particolare, che ha destato grande interesse dei media nazionali negli ultimi anni. Ha vissuto due vite in una: anni di carcere e poi la svolta nel mondo del cinema. Dal buio alla luce. Frezza ha recitato in decine e decine di pellicole ed ha all’attivo anche un film che ripercorre parte della sua vita. "Il più grande sogno" andato alla 73esima edizione della Festa del Cinema di Venezia, è difatti il film sulla sua vita in cui lo stesso Frezza è protagonista al fianco di Alessandro Borghi. E’ protagonista, altresì, di grandi serie di successo Rai, ‘’Rocco Schiavone’’ con Marco Giallini e ‘’Un Professore’’ con Alessandro Gassmann. Anche il pubblico in sala avrà la possibilità di porre domande e relazionarsi con l’attore.

Tutti gli eventi del ciclo ‘’Frammenti di speranza, racconti e riflessioni di storie’’, sono promossi dalla Parrocchia ‘’San Lorenzo Martire’’ e dal parroco Don Leucio Cutillo in collaborazione con le principali associazioni del paese: Associazione ‘’A. Lamparellli’’, Pro Loco San Lorenzo Maggiore, Azione Cattolica, Associazione ‘’Il Sogno e il sorriso di Valentino Ferrara’’, Associazione Oevo Expo delle Terre Sannite. Tutto con il patrocinio del Comune di San Lorenzo Maggiore.