Voci e Musiche della Memoria al Museo del Sannio Caudino Venerdì all'istituto culturale di Montesarchio

In occasione del Giorno della Memoria, venerdì 24 gennaio 2025 alle ore 17 il Museo Archeologico Nazionale del Sannio Caudino propone “Voci e Musiche della Memoria”, un incontro con letture di brani e accompagnamento musicale ispirati alla memoria della tragedia dell’Olocausto.

A declamare dei passi dedicati alla ricorrenza saranno Cosimo Izzo e Antonia Parisi, mentre i brani musicali saranno interpretati dalla chitarra di Giancarlo Gallo.

L’ascolto di musiche e riflessioni per la commemorazione dell’Olocausto sarà anche un’ulteriore occasione per visitare le collezioni del Museo, la mostra multimediale permanente Rosso Immaginario e l’allestimento recentemente inaugurato “A casa d’Europa”, dedicato al cratere di Assteas.

L’iniziativa è organizzata in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura e Turismo del Comune di Montesarchio e con le Associazioni culturali del territorio “Mimi” e “Artemide”.