Sopralluogo viabilità provinciale disastrata: Barone "meglio tardi che mai" Così la consigliera comunale di Ceppaloni che aveva sollecitato l'intervento

"Meglio tardi che mai. Prendiamo atto che il presidente della Provincia Lombardi sia venuto a fare un sopralluogo sulla disastrata provinciale Fondo Valle Sabato, speriamo che si intervenga quanto prima per evitare che la pericolosità della strada possa determinare ulteriori incidenti". A dirlo è la consigliera comunale di Ceppaloni Emanuela Barone che giusto un mese fa aveva chiesto con una nota inviata a mezzo pec al presidente della Provincia e, per conoscenza, alla Prefettura e al Comune di Ceppaloni, "di intervenire presto sulle provinciali 9 (Fondo Valle Sabato), 7 (Ceppaloni-San Giovanni) e 5 (San Giovanni-Tufara)". Erano state allegate anche numerose foto delle strade che evidenziavano lo stato di criticità delle stesse. "Dopo l'invio della mia nota in un tratto della provinciale 7 che conduce a Ceppaloni centro un'autovettura è finita in un burrone dove il guard rail era fatiscente e installato non per l'intera curva, qualche giorno fa sempre sulla provinciale 7 un'altra auto si è capovolta. Fortunatamente non è accaduto nulla di grave ma è necessario manutenere adeguatamente le strade", prosegue Barone che auspica, quindi, "il rifacimento del manto stradale della Fondo Valle Sabato con la realizzazione di adeguata segnaletica orizzontale e verticale ed anche delle altre provinciali ricadenti nel territorio del comune di Ceppaloni con l'installazione di guard rail nei tratti dove mancano o dove sono obsoleti". Per Barone, infine, "è assurdo che in alcuni comuni (e abbiamo le prove fotografiche) le strade provinciali siano tutte nuove ed asfaltate e in altri siano completamente abbandonate. Speriamo che si risolva con urgenza per l'intera Fondo Valle Sabato anche perché nel comunicato stranamente Ceppaloni non è citato ma si parla genericamente dei comuni confinanti San Leucio del Sannio".