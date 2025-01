Cicloturismo, progetto condiviso Limatola - Castel Campagnano Dal Comune: nostri territori già sono guardati con simpatia dai cicloamatori

“Facciamo insieme il biciplan”: è la denominazione del progetto predisposto dai Comuni di Limatola (ente capofila) e di Castel Campagnano, con l’Asd “Facc’e Bike” e l’Associazione “Agritettura 2.0”, in risposta alla misura “Bici in Comune”, bando promosso dal Ministero per lo Sport e i Giovani e l’Anci avente ad oggetto la promozione e l’implementazione della mobilità ciclistica e del cicloturismo quali strumenti idonei a mantenere uno stile di vita sano e attivo. Sport e turismo che si toccano, quindi, per perseguire gli obiettivi della mobilità sostenibile e per diffondere la pratica dell'uso della bici nella quotidianità. Assecondando, del resto, quello che è un trend già delineatosi sul territorio, si mira a progettare e realizzare, con tanto di digitalizzazione a supporto, una serie di percorsi cicloturistici che possano arricchire l’attrattività dell’area dei Comuni di Limatola e di Castel Campagnano.

Il programma prevede, nel dettaglio, anche la creazione di due bike point, uno a Limatola e l’altro a Castel Campagnano, con rastrelliere e colonnina per manutenzione bici e ricarica e-bike; ma anche l'organizzazione di due eventi ciclistici sportivi, di due ciclopedalate e di contenuti digitali per la promozione e lo sviluppo del cicloturismo nei due Comuni.

Come prima accennato, sia le strade di Limatola sia quelle di Castel Campagnano sono con gran frequenza attraversate da ciclisti che provengono dal Casertano e dal Napoletano.

Con Limatola che, in particolar modo, ogni anno ospita due appuntamenti del Rando Tour Campania: la Rando Arcobaleno, organizzata dall’Asd “Facc’e Bike”, e la Rando Sannita, organizzata dall’Asd “Iron Bikers”, eventi che sono entrambi patrocinati dal Comune di Limatola e che vedono la locale Pro Loco gestire l’accoglienza e il punto ristoro. In collaborazione con la Pro Loco Limatola, inoltre, sono promosse passeggiate in bicicletta proprio al fine di diffondere, anche tra i locali, la cultura della bicicletta e, quindi, quella di un trasporto sostenibile.

“Abbiamo voluto pianificare questo progetto con il Comune di Castel Campagnano – osservano dall'Amministrazione comunale di Limatola – perché i nostri territori già sono guardati con simpatia dai cicloamatori che arrivano dalle province limitrofe. Sensibilizzare in tal senso anche la cittadinanza è doveroso da parte delle Amministrazioni locali. Sottolineiamo, in ultimo – chiudono - come sia importante ragionare in un’ottica ampia, al di la degli stretti confini comunali, come territorio che condivide quelle che sono le medesime peculiarità, le medesime caratteristiche. Ben venga, quindi, sposare obiettivi condivisi tra più paesi. Per di più se questi obiettivi sono paesaggio e promozione del territorio". "Siamo convinti ed entusiasti di questo progetto - fanno presente dall'Ente comunale di Castel Campagnano - perché va ad esaltare quelli che sono aspetti, quale quello del paesaggio, sui quali è da sempre incentrata la nostra agenda amministrativa"