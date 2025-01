Manca farmacia: il gruppo nuova Cusano interroga il sindaco La problematica affligge da sempre i cittadini della frazione Civitella Licinio

«Con interrogazione n. 14 del 24/01/2025, riportata per intero sulla loro pagina Facebook, i consiglieri del gruppo di minoranza “Nuova Cusano” Marino Patrizio Di Muzio, Antonella Crocco, Marianna Cassella e Pasquale Maturo hanno interrogato il Sindaco su un’importante problematica che affligge da sempre i cittadini di Civitella Licinio, frazione di Cusano Mutri: la mancanza di un riferimento farmaceutico locale.

Si legge nella nota “ I nostri concittadini della frazione di Civitella Licinio non hanno a disposizione una farmacia locale a tutela della propria salute e, da sempre, sono costretti, spesso con enormi difficoltà, a far riferimento a quella di Cusano centro o di altri paesi. Sono ormai numerosi anni che l’istituzione di questo importante riferimento farmaceutico è tema politico di ogni campagna elettorale, durante le quali si prendono solenni impegni ma, dopo i cinque anni di mandato amministrativo, ciclicamente, nulla accade di concreto”. Ed ancora: “Abbiamo assistito nel tempo a deliberazioni di Giunte Comunali di vario tipo e genere, richieste di pareri obbligatori ad Enti ed Aziende competenti, prese d’atto di sentenze TAR, ma allo stato ai cittadini di Civitella Licinio, principalmente alle persone anziane e in difficoltà, non è stato garantito questo importante servizio.”

I consiglieri interroganti, quindi, considerato che l’Amministrazione di Cusano Mutri, avendo ritenuto che durante la stagione estiva si verifica un elevato flusso turistico con la conseguente necessità di organizzare i servizi non solo per la popolazione residente, ma anche per quella fluttuante che arriva in cospicuo numero sul territorio, ha trasmesso in data 02/05/2024 alla Regione Campania e all’ASL per il parere di competenza la Deliberazione di Giunta Comunale con n. 41 del 15/04/2024 di richiesta di autorizzazione all’apertura di un dispensario farmaceutico stagionale (limitatamente ai mesi estivi) da localizzare nella Frazione di Civitella Licinio del Comune di Cusano Mutri, hanno interrogato il Sindaco chiedendo:

“- di essere notiziati sugli sviluppi successivi alla succitata richiesta dell’Amministrazione Comunale del 02/05/2024 di istituzione del Dispensario Farmaceutico alla Frazione di Civitella Licinio;

- di voler considerare la possibilità, se consentita dalla normativa vigente, di mettere in campo ogni utile iniziativa affinché si proceda all’istituzione, nella nostra Civitella Licinio, di un riferimento farmaceutico per l’intero anno solare, magari una seconda farmacia, a servizio dei cittadini e a tutela soprattutto di anziani e persone in difficoltà”».