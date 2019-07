Liverini: "Congratulazioni al neo rettore Canfora" "Siamo convinti di poter contare sulla sua collaborazione per lo sviluppo del Sannio"

Arrivano anche da Confindustria arrivano gli auguri per il nuovo rettore di Unisannio: “A Gerardo Canfora , neo Rettore dell’Università degli Studi del Sannio giungano i più sinceri auguri e le più sentite congratulazioni da parte di Confindustria Benevento per l’importante traguardo raggiunto.

In continuità con quanto già messo in campo da chi lo ha preceduto siamo convinti di poter contare sulla sua preziosa collaborazione per portare avanti iniziative e progetti volti a creare crescita e sviluppo del territorio sannita.

Le risorse umane rappresentano uno dei fattori prioritari, nonchè elementi di ricchezza su cui il territorio può contare e solo attraverso progetti congiunti tra sistema imprenditoriale e mondo scientifico potremmo sperare di trattenere i nostri giovani e di offrire loro opportunità di lavoro e speranza di un futuro migliore.

I progetti quali “Io Merito una opportunità”, i tirocini in convenzione, il rapporto Centro studio “Dove va l’economia sannita” sono solo alcune delle iniziative che hanno visto lavorare sinergicamente Confindustria e Unisannio.

Il neo Rettore Gerardo Canfora, di cui abbiamo già avuto modo di sperimentare competenza, valore ed esperienza saprà guidare al meglio l’Ateneo e proseguire questo percorso di collaborazione.”