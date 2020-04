Iesce: "Sospendere pagamento affitto studenti fuori sede" "non stanno frequentando le facoltà, non dovrebbero pagare affitto case e stanze"

“Sospendere pagamento affitti studenti fuori sede “ è la proposta di Antonio Iesce, rilanciata attraverso i social:

"L’emergenza #Coronavirus sta avendo un grosso impatto sull’equilibrio di diverse categorie. Tra chi si trova in difficoltà, in balia di sacrifici e dubbi, ci sono anche gli studenti universitari, in particolar modo quelli che sono iscritti alle #Università non della #Campania. In Italia infatti sono tanti gli studenti che frequentano l’università lontano dalla propria Regione. C’è bisogno dunque della sospensione del pagamento degli affitti nei riguardi di tutti gli studenti che sono dovuti rientrare nelle loro città e che, a causa dell’emergenza Covid-19, non potranno ritornare nei propri appartamenti in affitto fino a nuovo ordinanza. Mi auguro che a breve si trovi una soluzione adeguata per questa problematica.”