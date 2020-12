Zes, Barone: la buona notizia, Ires dimezzata per 6 anni Un regime fiscale speciale per i nuovi investimenti nelle Zone Economiche Speciali

“Finalmente una buona notizia per le Zes: dopo anni di sostanziale blocco qualcosa inizia a muoversi. Grazie all’onorevole Piero De Luca ci sarà un regime fiscale speciale per i nuovi investimenti nelle Zone Economiche Speciali”. Così il consigliere delegato per il Mezzogiorno e le Zes della Ficei e presidente del Consorzio Asi della Provincia di Benevento, Luigi Barone, a proposito dell’approvazione, la notte scorsa, in commissione Bilancio della Camera dei Deputati di un emendamento alla legge di bilancio che dimezza l’Ires per chi investe in area Zes.

“L’imposta sul reddito delle società sarà dimezzata per i primi sei anni a patto che le aziende mantengano i livelli occupazionali e restino nelle aree Zes per almeno dieci anni; si tratta di una misura straordinaria ed importante per rilanciare gli investimenti nel Mezzogiorno e determinare così nuove politiche occupazionali e di sviluppo”, prosegue Barone che ringrazia “l’onorevole Piero De Luca per aver presentato e sostenuto un emendamento che permetterà alle Zes di partire realmente, perché dopo il varo del credito di imposta le zone economiche speciali non avevano avuto alcuna spinta. Ora attendiamo soltanto il varo definitivo in aula”, conclude il presidente Barone.