Transizione ecologica, Vigorito: la sfida per risanare il pianeta Il presidente di Confindustria Benevento, delegato per il settore, traccia la linea

“Una sfida appassionate ma anche una grande responsabilità, considerato che la transizione ecologica è il punto nodale degli investimenti da mettere in campo per la rinascita industriale, previsti nel Recovery Found”.

Oreste Vigorito commenta la delega alla transizione ecologica assegnata al numero uno degli industriali sanniti dopo la prima riunione di Confindustria Campania, in programma a Caserta. Da quattro mesi alla guida di Confindustria Benevento l'imprenditore, pioniere del sogno green, dopo aver ringraziato il neoeletto Presidente di Confindustria Campania, Luigi Traettino e i presidenti delle diverse province che hanno convintamente sostenuto l'assegnazione di questa delega, riflette sulla strada da intraprendere “dopo aver spremuto il pianeta e le sue risorse sembra che finalmente abbiamo maturato una coscienza universale. Confindustria – aggiunge Vigorito - è composta da chi dovrà investire sul futuro di questo pianeta. Ed è chiaro che si tratta di un futuro che senza la green economy e la transizione energetica ha bassissime possibilità di riuscita. Mi auguro di poter condurre una sfida comune, insieme a tutti gli altri presidenti campani ai quali ho già rivolto un invito alla partecipazione globale e ad interloquire con la Regione Campania”.

La linea è uno sguardo comune per “essere interlocutori senza divisioni” ma con “un senso di appartenenza che deve 'prendere per i capelli' un pianeta già devastato e provare a ristrutturarlo per consegnarlo alle future generazioni in condizioni migliori di quanto non sia oggi”.

E dunque l'imput è a sviluppare la competitività delle imprese trasformandole in un volano di crescita verso la sostenibilità ambientale, sociale ed economica.