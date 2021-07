Finanziamento ISI 2020, webinar dell'Inail per fornire informazioni In vista della scadenza del bando che vuole incentivare le imprese

La Direzione Territoriale Inail di Avellino - Benevento organizza, il prossimo 12 luglio dalle 10.30, un webinar per fornire chiarimenti e informazioni, a Imprese e Professionisti, in relazione alla imminente scadenza del termine di presentazione delle domande di finanziamento ISI 2020, fissata per le ore 18:00 del prossimo 15 luglio.

I relatori Inail saranno a disposizione per rispondere ai quesiti che saranno posti dagli interessati. Il bando ha l’obiettivo di incentivare le imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, a realizzare progetti per il miglioramento documentato delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori. Sono escluse le sole micro e piccole imprese dell’agricoltura primaria, già destinatarie del bando ISI Agricoltura 2019-2020. Il budget disponibile per le imprese della Campania è di € 21.312.102 su un totale nazionale di € 211.226.450. L’evento è gratuito. Per iscriversi sarà necessario contattare il proprio Ordine Professionale, l’Associazione di riferimento o la Sede Inail di Benevento (inviando una mail con i propri dati a benevento@inail.it entro l’11 luglio).