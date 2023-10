Salvini: "Napoli-Bari nel 2027. Ma riduzione già con apertura Frasso - Cancello" Il ministro delle Infrastrutture: "Opera conclusa entro 2027. Ma tempi saranno ridotti prima"

"Entro il 2027 contiamo di terminare i lavori sulla linea Napoli -Bari che già oggi sono conclusi al 60%. L'obiettivo è di andare da Napoli a Bari in due ore e da Roma a Bari in tre". Lo ha detto nel corso del question time il ministro dei Trasporti Matteo Salvini . "Ma una riduzione dei tempi attuali è possibile già prima di quella data e dal 2024 con l'apertura della prima tratta Frasso Telesino-Cancello si potrà andare da Napolia Bari in 2 ore e 40 minuti.. "Per gli interventi collegati al Pnrr - ha proseguito - si prevede la conclusione entro il primo semestre 2026, per gli altri entro il 2027".