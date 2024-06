Cinghiali: il Parco del Taburno dice sì al depopolamento Dell'Orto: "Orde di ungulati creano danni e sono una minaccia: pronti a offrire supporto"

Via libera al Presidente del Parco del Taburno, Costantino Caturano, perché l’ente aderisca al piano regionale di depopolamento e contenimento dei cinghiali. La relativa delibera, su proposta del componente in quota Coldiretti, Gerardo Dell’Orto, è stata formalmente adottata nell’ultima seduta di giunta. “Abbiamo mosso un deciso passo in avanti per affrontare – sottolinea Dell’Orto – un problema ormai insostenibile provocato da migliaia di cinghiali che scorrazzano in lungo e in largo, causando danni per centinaia di migliaia di euro, costituendo anche un pericolo per l’uomo. La decisione che abbiamo assunto – continua – consente, una volta conclusosi l’iter burocratico per il varo del piano, di porre finalmente sotto controllo le orde di ungulati che circolano liberamente nell’area del parco. Sono una minaccia non certo teorica per i visitatori e gli escursionisti che lo frequentano e provocano danni, anche vistosi, al sottobosco ricco di fauna e flora. Per quel che ci riguarda – conclude – siamo pronti ad offrire ogni supporto perché il piano diventi al più presto operativo