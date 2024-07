Confindustria: doppio riconoscimento per Sidersan "Premio Resilienza" e "Premio Speciale Banco Bpm"

Doppio riconoscimento per l’azienda sannita Sidersan, tra le imprese vincitrici del Premio “Imprese stellari” riservato alle realtà di eccellenza del territorio e promosso da Confindustria Benevento. I premi sono stati assegnati al CEO di Sidersan Pasquale Lampugnale nel corso della serata di gala svoltasi nella suggestiva cornice dei giardini della Rocca dei Rettori di Benevento e presentata da Fatima Trotta.

Sidersan è un’azienda specializzata nella pre-lavorazione dell’acciaio e realizza elementi strutturali in acciaio per il settore delle costruzioni e delle infrastrutture. Dal 1946, anno di fondazione, supporta le aziende che realizzano strutture metalliche con i propri prodotti e servizi.

Due i riconoscimenti assegnati da “Imprese stellari”, relativi alle categorie “???????????? ???????????????? ?????????? ??????” e “Resilienza”.

Il primo, consegnato dal Condirettore Generale di BPM Domenico De Angelis, è dedicato alle aziende che hanno saputo individuare nel tempo strategie di sostenibilità capaci di migliorare governance e performance sociali ed aziendali, e ha riconosciuto il costante impegno di Sidersan negli anni verso un futuro sempre più sostenibile e responsabile.

Il Premio “Resilienza” è riservato invece alle aziende che vantano più di 40 anni di storia e che hanno dimostrato nel tempo una straordinaria capacità di adattamento e perseveranza. La candidatura di Sidersan riflette l'impegno e la determinazione che l’azienda ha avuto negli anni nel superare sfide e difficoltà con resilienza e positività. In questi anni attraverso le esperienze professionali ha dimostrato la capacità di adattarsi e crescere nel tempo, affrontando cambiamenti e incertezza con determinazione e creatività, superando anche gravi momenti di crisi economica generale e trasformando le difficoltà in opportunità di crescita e apprendimento. Il premio rappresenta anche lo sforzo continuo della proprietà nel promuovere il territorio e la famiglia come valore fondamentale per affrontare le sfide della vita e ispirare gli altri a perseverare nelle proprie aspirazioni nonostante le avversità.