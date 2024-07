Ance Benevento al fianco delle imprese edili per fronteggiare l’emergenza caldo Ferraro: "Applicare correttamente la recente Ordinanza della Regione Campania"

In risposta all’eccezionale ondata di calore prevista nelle prossime settimane, la Giunta Regionale della Campania ha emesso l’ordinanza (n.1 dell’11 luglio 2024) che mira a salvaguardare la salute dei lavoratori esposti prolungatamente al sole nei settori agricolo, edile ed affini.

L’ordinanza vieta, in presenza di particolari condizioni climatiche, il lavoro nei settori sopracitati dalle ore 12:30 alle ore 16:00, nei giorni e nelle aree in cui la mappa del rischio, segnala un livello di rischio “ALTO” ( https://app.worklimate.it/ordinanza-caldo-lavoro).

In risposta a tale emergenza è stata pubblicata su GU la Legge n. 101/2024 di conversione e con modificazioni del DL n.63/2024, provvedimento che recepisce le richieste di ANCE in base alle quali le sospensioni dell’attività lavorativa nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2024, causate da eventi imponderabili come le particolari condizioni meteorologiche di questi giorni, non sono computate nel calcolo ordinario della CIGO.

“Alle nostre imprese, spiega il Presidente Ferraro, stiamo fornendo assistenza puntuale e dettagliata, nonché una serie di modelli di comunicazione con le Stazioni appaltanti per ottenere una sospensione dei lavori, benché parziale, con conseguente protrazione dei termini esecutivi.

“La salvaguardia e la tutela dei lavoratori è da sempre una priorità – prosegue Mario soprattutto in un settore come quello edile che per tipologia di attività è maggiormente esposto alle avverse condizioni climatiche”.