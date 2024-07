Consorzio Asi Benevento: prosegue tour tra le imprese Visite istituzionali negli stabilimenti per incontrare le realtà del territorio

La politica istituzionale del management del Consorzio Asi di Benevento prosegue nel solco dell’audit dinamico, incontrando e conoscendo le proprie imprese attraverso visite negli stabilimenti industriali. In ordine a siffatta organizzazione, nei giorni scorsi il Presidente del Consorzio, Domenico Vessichelli, accompagnato dal Vice Presidente, Antonio Pietrovito e dalla struttura consortile ha dato seguito ad una programmata visita istituzionale raggiungendo in trasferta lo storico stabilimento di Guardia Sanframondi dell’azienda Erbagil.

La Erbagil è un’azienda made in Sannio, per l’appunto già attiva a Guardia Sanframondi, che si occupa di ricerca, produzione ed industrializzazione e che opera nel settore dei medical devices, cosmetici e prodotti per l’agricoltura seguendo scrupolosamente l'intera filiera produttiva (La Tenuta Erbagil consta di 60 ettari coltivati ad oliveti, vigneti e piante officinali seguendo determinati protocolli agronomici). Le esigenze di ampliamento hanno condotto l’azienda ad acquistare un terreno nel capoluogo, e più precisamente nell’area industriale di Ponte Valentino, considerata la strategica posizione.

“Lo sviluppo della nostra zona industriale vive un’epoca di grande effervescenza confermata da investimenti come questo di Erbagil, un progetto produttivo che ha superato la fase “prenotativa” e sta assumendo vieppiù aspetti concreti e che nella qualità di Presidente auspico abbia a realizzarsi nel corrente anno, traducendosi anche in ricadute occupazionali ossigenanti il tessuto sociale. Erbagil è una forza imprenditoriale da custodire e da valorizzare, perché è una realtà che pur prestando attenzione alla tradizione, ha il merito di volgere lo sguardo al futuro ed alle tecnologie. Rispecchia quell’imprenditoria necessaria a trainare il Sannio verso il cambiamento e la crescita”.

Nell’occasione il Dottore Benvenuto ha precisato che l’insediamento di Ponte Valentino servirà ad incrementare la produzione del segmento cosmetico, offrendo sia per scopi terapeutici che in ambito preventivo una valida alternativa all’impiego di molecole farmacologiche e di sintesi.