In Confindustria 55 nuove aziende. Vigorito: così cresce il Sannio Il Presidente degli Industriali: un momento importante. Ora la sfida dello scalo merci

“Nuova linfa, un bellissimo auspicio per il futuro. Mi aspetto dai nuovi associati energie e idee alla ricerca di un arricchimento per Confindustria che è a servizio di questo territorio e che ha scelto di lavorare insieme, senza divisioni”.

Così Oreste Vigorito, presidente di Confindustria Benevento, commenta l'ingresso delle cinquantacinque nuove aziende iscritte all'associazione e presentate nella tradizionale cerimonia di Welcome Day presso la sede dell'associazione in piazza Colonna.

Un risultato eccezionale a dimostrazione di un lavoro innovativo e dinamico. Un incremento che testimonia il lusinghiero risultato raccolto dall’associazione grazie ad un innovativo approccio sostenuto dalla linea fattiva del Presidente dell'Unione industriali sannita.

I dati

Sono 55 le realtà imprenditoriali iscritte nell'ultimo anno. Un trend che, prendendo in esame il triennio 2021/2024, vede un incremento delle iscrizioni pari al 15% e un incremento di dipendenti del 20%.

Dall'analisi dei dati complessivi delle aziende iscritte (a settembre 2024) emerge un fatturato complessivo di 1.865.305.126 di euro (+21% rispetto a tre anni fa) e di 8.468 dipendenti (+20%).

Vigorito: “Scalo merci opera eccezionale, occorre enorme attenzione”

“Siamo riusciti ad aprire un canale di comunicazione un po' diverso. Qui c'è uno staff attento che lavora quotidianamente e probabilmente questa sensibilità è stata percepita. E' il mix giusto per far crescere questa provincia che non ha nulla da invidiare ad altre, ma è stata lasciata troppo spesso nell'angolo”. Ha commentato il numero uno degli industriali sanniti.

“Occorre rilanciare lo sviluppo del Sud ma non si può pensare che i fondi, che ora sembrano arrivare in abbondanza, saranno divisi tra tutti. I fondi sono destinati lì dove c'è organizzazione, dove c'è capacità e sostegno alle imprese. Non si tratta di un regalo ma di un prestito per produrre”.

E poi rilancia la sfida dello Scalo merci nella zona Asi di Ponte Valentino: “E' un'opera di importanza enorme. Come Confindustria abbiamo chiesto un tavolo tecnico e abbiamo già riscontri positivi. Dobbiamo costruire bene per non sprecare un'occasione, per non costruire un'altra cattedrale nel deserto. Va chiamata a rapporto la classe politica, quella imprenditoriale ma anche la cittadinanza, accantonando il pessimismo e provandoci”.

E poi torna sull'acquisto della nuova sede di Confindustria e Ance in Piazza Risorgimento “Dovrà essere una casa comune e non un salotto segreto, capace di far crescere insieme questa provincia”.

I servizi

Ad illustrare i servizi offerti dall'associazione il direttore Anna Pezza, che ripercorrendo il sito web ha chiarito “L'iscrizione di un'azienda a Confindustria rappresenta sostanzialmente l'ingresso in un network capace di sostenere la crescita delle imprese sul territorio. Tre le parole d'ordine: identità per riconoscersi e sentirsi rappresentati all'interno di una categoria; rappresentanza perché Confindustria ha una rete capillare e servizi per supportare ogni membro nei rapporti con le istituzioni”. E tra i servizi ha ricordato quelli dedicati a lavoro e welfare, alla formazione, all'export, al credito, all'energia e all'ambiente. Ai servizi generali si aggiungono quelli specialistici per le imprese edili presentati da Nicola Gargano.

Ance: quadruplicate le imprese edili associate

E' toccato a Mario Ferraro, presidente dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili, sezione di Confindustria Benevento formata da tutte le imprese edili associate della provincia, illustrare i risultati in merito. “Nel 2016 – ha detto Ferraro - contavamo 25 iscritti. Oggi sono quattro volte quel numero”.

I nuovi associati

A ricevere l'attestato e l'aquilotto di Confindustria dal Presidente Oreste Vigorito e dal Presidente Ance Mario Ferraro, le imprese: Agdv Srl, Antum Hotel Srl, Arco Del Sacramento Srl, Asi Consulting Srl, Azienda Agrituristica La Vecchia Torre, Bottega Russo Srl, Bove Srl, Clean Style Srl, Co.Ed.I.T. Srl, Co.Ge.Pir. Srl, Codexa Srl, Consorzio Albatros, Creative Srl, Cyclopes Srl, Dell'elba & C. Sas Di Dell'elba Remo, Dello Iacovo Costruzioni Srl, Do.Ca. Immobiliare, Easyvia Srl, Eco Power Services Srls, Edil Tecno Scavi Srl, Eredi Di Della Valle Giuseppe, Esposito Costruzioni Srl, Eurofrutta Izzo Srl, European Pizza Group Spa, Fibercop Spa, G.C. Carni Srl, Gaad Costruzioni Srl, General Engineering Srl, Ideal Car Srl, La Violetta Societa' Agricola Srl, Laer Immobiliare Srl, Le.Da. Appalti E Costruzioni Srl, Luxor Immobiliare Srl, Martelius Srl, Mida Srls, Officine Marino Srl, Olearia Zollo Srl, Polarfin S.R.L.S., Progect Sas Di D'angelis Antonio & C, R4i Srl, Ravitex Srl, Ristorante Da Claudio Di Trapanese Maria, S.T.I. Med Srl, San Leucio Recuperi Srl, Sannio Chimici Srl, Sistri S.R.L., Slp Consulting Srls, Soc. Cons. Assessment Gallerie Scarl, Soc. Cons. Ca 09 A R.L., Startup Europa Srl, Sungreen Srl, Vesuviana Trasporti Srl, Virgo Srls, Vitale Arredamenti Srl, Yolo Events Srl