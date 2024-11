Holding e Laer annunciano una partnership strategica per il velivolo anfibio Wf Azienda sannita nell'innovazione chiave nella lotta agli incendi boschivi

19-01 Holding e LAER S.p.A. - azienda che ha sede anche ad Airola, nel sannio - annunciano una partnership strategica che unisce il know-how unico nel settore dell'antincendio aereo e l’esperienza nella progettazione e certificazione di aeromobili del team di 19-01 Holding, con i servizi di ingegneria, produzione e assemblaggio all’avanguardia di LAER. Questa collaborazione si concentrerà sulla progettazione e assemblaggio di segmenti strutturali degli aeromobili, come sezioni della fusoliera, porte e impennaggi, per il moderno velivolo anfibio multi-ruolo WF-X, destinato a diventare il fulcro della futura lotta contro gli incendi boschivi.

LAER S.p.A.

Fondata nel 1989, LAER S.p.A. è un’azienda privata italiana riconosciuta come leader nei settori aerospaziale e degli impianti industriali.

La Divisione Aeronautica di LAER comprende tre stabilimenti specializzati nella progettazione, industrializzazione, produzione e assemblaggio di strutture aeronautiche complesse in metallo e materiali compositi, come doors, door frames e intere sezioni di fusoliera.

L’azienda è fortemente impegnata in ambiziosi progetti di Ricerca e Sviluppo, con particolare attenzione a tecnologie innovative per la produzione di materiali compositi, tra cui out-of-autoclave processes, one-shot curing, and structural bonding. Inoltre, LAER punta sul miglioramento continuo attraverso tecniche avanzate di assemblaggio intelligente e strumenti di precisione.

Con un impegno costante verso l’innovazione e l’eccellenza, LAER si conferma un attore chiave nel settore internazionale delle aerostrutture, distinguendosi per la capacità di superare costantemente le aspettative dei propri clienti.

19-01 Holding

19-01 Holding è un’azienda innovativa operante nei settori Aerospace e Tech, posizionata per diventare leader globale nell’industria dell’antincendio aereo e della risposta alle emergenze. Dal 2011 l’azienda lavora allo sviluppo di un sistema integrato moderno per ridurre l’impatto drammatico degli incendi boschivi.

Grazie a un eccellente team che vanta oltre 200 progetti sviluppati nel settore aerospaziale, 19-01 Holding copre un’ampia gamma di attività: dalla progettazione e produzione di un moderno velivolo anfibio multi-ruolo, alla formazione di piloti, fino ai servizi di lotta agli incendi boschivi.

https://19-01.com