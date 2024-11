"Sannio da gustare", sabato 30 l'evento conclusivo con la degustazione I prodotti del marchio ideato da Confindustria Benevento in esposizione al Conad 'Buonvento'

Si concluderà sabato 30 novembre l'iniziativa che ha visto il marchio di Confindustria Benevento “Sannio da Gustare” in esposizione allo spazio CONAD al Centro Commerciale “Buonvento” per tutto il mese di novembre.

Nella mattinata del 30 Novembre sarà effettuata la degustazione di tutti i prodotti presenti nel paniere. Per l'evento di chiusura è prevista anche la presenza del presidente di Confindustria Benevento, Oreste Vigorito.