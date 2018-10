Provinciali, Damiano: "Per il Sannio serve fierezza" "Uniti dobbiamo affrontare le numerose vertenze e le difficoltà"

Presentata questa mattina la candidatura di Franco Damiano alla presidenza della Rocca dei Rettori. Sono stati Antonio Pio Petrone, consigliere comunale di Reino e Domenico Galdiero, vicesindaco di Solopaca a consegnare le 200 firme raccolte a supporto della candidatura di Damiano.

Svelato anche il simbolo scelto da Damiano per questa sfida: “Sannio Terra Fiera” il nome, con un logo circolare in cui è predominante uno sfondo tra il turchese ed il verde.

“Il Sannio è una terra umile ma fiera – commenta Damiano – e credo fermamente che quella fierezza, da ritrovare, sia il collante da cui ripartire, assieme e senza divisioni per dare al nostro territorio nuove e importanti prospettive. Per questo ho scelto, nel simbolo che mi accompagnerà in questa sfida, di richiamare la fierezza sannita: la fierezza di chi ha fronteggiato mille difficoltà rimanendo in piedi, la fierezza di amministratori che mettono l'amore per il territorio al primo posto e che dedicano ogni sforzo alle loro comunità, la fierezza di chi sente di poter dialogare con orgoglio, oltre che con spirito di collaborazione, in ogni sede istituzionale. Vanno affrontate con caparbietà le vertenze e le difficoltà che si sono create in questi anni: giovani, lavoro, infrastrutture, valorizzazione dei nostri splendidi borghi. Temi importantissimi, che ci devono trovare pronti e soprattutto uniti. Sarà una sfida bella e avvincente, che dovrà vedere il Sannio vincitore”.