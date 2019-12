Tirocini formativi: convenzione Unisannio - Provincia I tirocini saranno attivati con particolare attenzione alla parità di genere

Approvata una Convenzione per tirocini formativi a favore di studenti tra l’Università degli Studi del Sannio e la Consigliera di parità della Provincia di Benevento: lo ha disposto con un proprio provvedimento il Presidente della Provincia Antonio Di Maria, che ha accolto un richiesta in tal senso formulata da Rocchina Staiano, Consigliera di parità. Con la Convenzione, nel contesto di una forma di collaborazione istituzionale tra Provincia ed Unisannio, si svilupperanno in particolare i temi del rispetto delle norme della parità di genere sui luoghi di lavoro e si punterà ad agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell’ambito dei processi formativi.