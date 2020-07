Mastella: Martusciello ossessionato dalla mia persona "Dovrebbe raccontare a Berlusconi le malefatte contro di me... "

"Martusciello è ossessionato dalla mia persona. Avesse sei nipotini come me, vivrebbe sicuramente con maggiore serenità la vita e le vicende politiche. Se avessi i giorni contati dedicherei più tempo a loro e ne sarei felice. Meno male però che non decide certo Martusciello i giorni che mi restano da vivere. Un solo consiglio: dica a Berlusconi le malefatte che quotidianamente fa contro di me perché anche ieri in una lunga telefonata ne disconosceva il linguaggio e la sua azione".

Così il sindaco di Benevento risponde agli attavcchi dell'europarlamentare azzurro Fulvio Martusciello. "Per quanto riguarda il consenso - prosegue - , fortunatamente ho il conforto della mia gente che, anche alla luce degli ultimi sondaggi, apprezza l’attività della mia amministrazione. Evidentemente è proprio il buon operato amministrativo che infastidisce e non poco... ma la fierezza dei sanniti scaccerà l’invasore!".