"Pd, Mastella, M5Stelle... alleanza da proprietà transitiva" Il commento dell'ex primo cittadino Fausto Pepe: tutto questo caos per cosa?

"Il segretario regionale del PD Leo Annunziata dichiara: "alleanze politiche a tutti i livelli". Questo vuol dire che a Benevento: il PD è alleato di Mastella; il PD è alleato del M5S; Insomma per la proprietà transitiva Mastella è alleato anche con il M5S ... Tutto questo caos per cosa? Mastella, a capo di una coalizione di Centro Destra in carica, può dormire sonni tranquilli!".

A disegnare il quadro paradossale è Fausto Pepe che così riassume le ultime ore ricche di reazioni scatenate dalle dichiarazioni di Clemente Mastella alla presentazione dei candidati beneventani della sua lista Noi Campani che sosterrà il governatore uscente De Luca alle prossime regionali. "Con il Pd non può essere un'allenza zoppa" ha detto Mastella avvisando i dem in consiglio comunale a Benevento.