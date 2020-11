"Bonus assicurazione Covid Moment" per le partite Iva La proposta del Movimento autonomi e Partite Iva: Dipendenti statali e privati garantiti noi no

“Ad oggi, tutti i dipendenti statali e privati sono garantiti da Inps o Inail per malattia da Covid-19, ma non le partite iva”. Per questo motivo il movimento politico “Autonomi e Partite Iva” della Regione Campania ha scritto al presidnete della Regione, Vincenzo De Luca e all'assessore alle Politiche Sociali, Lucia Fortini, per chiedere di attivare un “Bonus assicurazione Covid Moment” per ampliare la garanzia della tutela nei confronti di lavoratori autonomi e partite iva “che, in caso di contagio, non percepiscono né reddito, in quanto impossibilitati a lavorare, né alcuna forma di indennità di malattia (a parte qualche rara eccezione). Per equiparare la tutela, e migliorare anche la prevenzione, noi autonomi e partite iva, quali rappresentanti dell’intero corpo sociale dei professionisti, degli imprenditori e delle aziende, riteniamo che sia necessario prevedere, da parte della Regione Campania, la copertura dei costi di Polizze private”.

In Campania ci sono circa 350mila Partite IVA, “ne consegue – spiegano dal movimento che, “considerando il premio assicurativo oscilla tra le 250 e le 300/400 euro, per un’indennità di circa 3mila euro, il costo complessivo dell’intervento dovrebbe ammontare a circa 105mila euro. Le risorse si potrebbero individuare tra quelle destinate ai vari “Bonus” o tra le risorse destinate alla ripresa del tessuto economico umbro, valutandone le priorità”.