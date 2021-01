Salvini: «Inguardabile Mastella che fa telefonate e recluta» Il leader della Lega: «Maggioranza di responsabili in pandemia è una vergogna assoluta»

Che Conte giochi il tutto e per tutto pur di tirare a campare "non e' un bene per l'Italia - dice Matteo Salvini in un'intervista al Corriere della Sera-. Io mi auguro pero' che il garante della Costituzione non lo permetta. Per giunta, sarebbe un governo ancor piu' raffazzonato". Il leader della Lega dice di avere i brividi "pensando alle offerte da suk che saranno fatte a questo e a quello. Ma io ricordo quello che Mattarella stesso disse a me e all'intero centrodestra: vi conferiro' l'incarico se riuscirete a portarmi numeri veri e seri per un governo vero e serio - spiega -. Non quelli di tre tizi in ordine sparso". Salvini non pensa che dal centrodestra verra' alcun responsabile: "L'alleanza si e' dimostrata compatta e in assoluta sintonia. E questo e' un fatto positivo, prima che per noi, per gli italiani: esiste una forza pronta a governare il Paese". Una maggioranza con i Responsabili "sarebbe stata una vergogna prima del Covid, ma un governo minestrone in piena epidemia e' ancora piu' assurdo. Con tutto il rispetto, sentire i Tabacci e i Mastella, per loro stessa ammissione, fare telefonate di reclutamento non si puo' vedere proprio. Come non si potrebbe vedere il ritorno di Conte e dell'Azzolina attaccati a due voti". Comunque "gli unici di cui mi fido sono gli italiani che certamente sceglieranno un Parlamento piu' dignitoso". L'Italia vera "e' quella dei 100.000 ristoratori, artigiani e commercianti che oggi aprono per sopravvivere, non quella dei 100 parlamentari disposti a tutto per tirare a campare". Fra gli altri temi dell'intervista anche Trump: "Trumpiano per me non e' un'offesa. Se fossi stato un americano, avrei certamente votato per lui. Poi, certo, e' successo quello che sappiamo, inaccettabile per un paese civile. Una settimana di sciocchezze rischia di cancellare quattro anni di economia fiorente e di pace, Trump di certo non ha bombardato nessuno"