Centrodestra: «Comunali: non possiamo più aspettare Fdi» Lega, Forza Italia, Benevento Libera e Adc: «Non chiudiamo la porta, ma andiamo avanti»

"Non possiamo aspettare Fratelli d'Italia". E' questo in sintesi il messaggio lanciato dai partiti e dalle associazioni che stanno collaborando alla creazione dell'alleanza di centrodestra: "La città di Benevento vive un momento difficilissimo, col covid che ha creato danni immani e un vuoto amministrativo evidente: non possiamo permetterci di perdere tempo prezioso nella costruzione dell'alternativa". Così Lega, Forza Italia, Benevento Libera, Adc e gli esponenti della società civile impegnati nella costituzione di una compagine di centrodestra per le amministrative di Benevento. "Comprendiamo le difficoltà (non tutte per la verità) di chi sarebbe naturalmente predisposto a sedere al tavolo della discussione , ma dobbiamo andare avanti. Ci sono programmi da discutere, idee da definire e migliorare: lo dobbiamo alla città e ai cittadini. Per questo andremo avanti. Non chiudendo porte in faccia a nessuno, ci mancherebbe, ma proseguendo con la discussione e col tavolo, per il bene della città"