Il comunicato, gli autori e due parole al consigliere del centro destra L'autogol di ritenere dirimenti un pugno di voti che neanche si rappresentano tutti

La neo eletta in consiglio comunale Rosa De Stasio, esponente dell'oramai irrilevante centrodestra in città, per la seconda volta nell'ultima settimana cerca di rapportarsi a Ottopagine utilizzando messaggi poco rassicuranti. Evidentemente, nutre idee particolari riguardo chi fa informazione.

Nel pieno di un agone politico, e a Benevento stanno volando stracci davvero sporchi, De Stasio trova il tempo di chiedere a noi conto di uno dei mille comunicati stampa che arrivano dagli schieramenti opposti al ballottaggio: vuole i nomi e i cognomi dei “mastelliani” che l'hanno diramato.

Per la seconda volta De Stasio sbaglia tempi, modi e contenuti. I nomi noi non glieli diamo, primo perché non riteniamo di doverlo fare. Secondo, perché la neo eletta in consiglio comunale, in nome del 5 per cento ricevuto, dovrebbe occuparsi di cose molto più importanti che inseguire, fin dentro l'anagrafe, chi le muove critiche “politiche”.

In generale, l'esercizio di sventolare denunce e querele è una pratica vecchia. Di una banalità sconcertante per chi dice di voler far politica. Non è certamente il caso di Rosa De Stasio, ma le ricordiamo che se si tratta di tutelare “decoro e dignità”, beni morali superiori e irrinunciabili, un comunicato stampa si rintraccia non si chiede, piccandosi pure di dare lezioni di giornalismo: anche questo, ahinoi, di una banalità disarmante.

Noi non sappiamo i 638 voti di Prima Benevento e i 579 di Fratelli d'Italia dove andranno a finire al ballottaggio. Si sa che al secondo turno calano molto i votanti, fino al 40 per cento. E che dentro questa quota “ridotta” tutto è fluido: facciamo metà e metà? Parliamo dunque di scarsi 300 voti, di cui solo una quota minima è indirizzabile. De quo: politicamente schierarsi o non schierarsi pro o contro qualcuno, consigliere De Stasio, è l'ultimo argomento che lei può intestarsi con una qualche utilità.

Non si faccia del male.