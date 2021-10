Mastella: «Contro di me Arca di Noè: faremo belle cose coi beneventani» Il sindaco rieletto: «Ho combattuto contro tutti, alleato solo coi cittadini»

Ed ecco le prime parole da sindaco riconfermato di Clemente Mastella:

“Hanno fatto una squadra tutta contro di me e contro il popolo di Benevento. Un'arca di Noè ideologicamente immorale da destra a sinistra contro di me. Feudalisti e feudatari. Pd e Cinque Stelle irrilevanti: io ero alleato solo con il popolo di Benevento.

Onorevole De Caro muto, silente e carsico come succede a certe culture. Perifano è un centravanti che non riesce a fare gol.

Li abbiamo messi da parte in maniera definitiva. Campagna elettorale che mai avevo visto in vita mia: morale perfida contro di me. Dato condito anche dalla presenza delle Logge. Faremo belle cose assieme.

Spiace Letta sia venuto qui. Quando era professore universitario mi diceva cose diverse rispetto a esponenti del Pd locale...ne prendo atto”.