Mara Carfagna nel Sannio: il ministro venerdì a Telese In occasione dell'inaugurazione della segreteria politica di Forza Italia

Sarà nel Sannio venerdì 27 maggio il ministro per il Sud e per la Coesione Territoriale, Mara Carfagna.

Il ministro infatti sarà a Telese, in occasione della inaugurazione della segreteria politica di Forza Italia in Valle Telesina. A Viale Minieri interverranno, oltre alla Carfagna, il sindaco di Telese Giovanni Caporaso, il consigliere provinciale Claudio Cataudo, il commissario provinciale di Forza Italia, Francesco Maria Rubano, e i coordinatori regionali del partito Fulvio Martusciello e Domenico De Siano.