Il Comune di Benevento nel Pais Vasco per la sostenibilità urbana Rosa: "Dobbiamo avviare pianificazione per il clima: ci aspettiamo molto da questo scambio"

Il Comune di Benevento è stato invitato a partecipare alla conferenza finale del progetto Europeo “SmartEnCity – Verso Città Europee a Zero Emissioni di CO2” che prende il via oggi all'Europa Biltzar Jauregia di Vitoria Gasteiz, nei Paesi Baschi, Spagna.

Il progetto SmartEnCity, finanziato nell’ambito del Programma Europeo di ricerca e sviluppo Horizon 2020, mira a sviluppare un approccio sistemico, adattabile e replicabile per trasformare le città europee in ambienti sostenibili, intelligenti ed energeticamente efficienti attraverso una pianificazione urbanistica integrata con l’ottimizzazione dei consumi energetici urbani e con la produzione di energia rinnovabile.

L’approccio “Smart Zero Carbon City” sviluppato nell’ambito del progetto è sperimentato su tre Città principalmente coinvolte, denominate “Lighthouse”: Vitoria-Gasteiz in Spagna, Tartu in Estonia e Sonderborg in Danimarca.

Durante l'incontro verranno presentati i risultati finali del progetto e si getteranno le basi per la replicabilità degli stessi da parte del network Italiano SmartEnCity composto da Benevento, Lecce e Pesaro.

"Per noi è molto importante, in un momento in cui la città sta riscrivendo il proprio piano urbanistico comunale, la partecipazione attiva ad eventi come questo in cui si condividono esperienze e punti di vista legati alle specificità locali, con la finalità di replicare le migliori soluzioni per la sostenibilità urbana che deve essere al centro della nostra pianificazione" ha dichiarato il Sindaco Mastella.

"Dobbiamo avviare una stagione di pianificazione per il clima, ci aspettiamo molto dallo scambio con realtà europee che hanno già messo in campo misure importanti in questo ambito" le parole dell'assessore all'energia ed all'ambiente del Comune di Benevento, Alessandro Rosa.

A rappresentare il Comune di Benevento ci sarà l'energy manager, l'architetto Attilio Renzulli, che sta curando per il Comune la pianificazione delle misure da adottare per il clima: "sarà un incontro estremamente tecnico di analisi delle misure realizzate con la finalità di porre le basi di lavoro del Network nazionale SmartEnCity per replicare in Italia questa esperienza di successo europeo".