Dibattito di Italia Viva su Aree Interne e nuovo Psr Saranno illustrati i bandi del Psr di recente emanazione e le nuove opportunità

“Aree interne, le nuove opportunità del PSR”, questo il titolo del confronto – dibattito organizzato dal Coordinamento Provinciale di Italia Viva di Benevento in programma venerdì 22 luglio alle ore 20 a Castelvenere, presso l’Enoteca Comunale in piazza San Barbato. Interverranno: Alessandro Di Santo (Sindaco di Castelvenere e Membro dell’Assemblea Nazionale di Italia Viva), Bepy Izzo e Simona Tessitore (Coordinatori Provinciali di Italia Viva), Nino Lombardi (Presidente facente funzioni Provincia di Benevento) e Nicola Caputo (Assessore alle Politiche Agricole – Regione Campania). “Sarà un incontro pubblico – affermano Tessitore e Izzo – dove saranno illustrati i bandi del Psr di recente emanazione e le nuove opportunità di questo importante strumento. Inoltre – dichiarano i coordinatori sanniti – parleremo del recente provvedimento con il quale la Giunta regionale ha stanziato fondi per rifinanziare il primo insediamento dei giovani imprenditori agricoli rimasti esclusi dalla misura 6.1.1 del 2017. Un atto del quale va dato merito al Presidente Vincenzo De Luca ed in particolare all’assessore all’agricoltura Nicola Caputo per aver adottato un’azione di vitale importanza per il tessuto agricolo giovanile e per le aree interne della nostra Regione. Questo rappresenta la migliore risposta che la politica potesse dare in un periodo difficile come quello che stiamo vivendo. Tutti i cittadini – concludono Izzo e Tessitore - sono invitati a partecipare a questo importante momento di confronto sulle aree interne e sul nuovo Psr”.