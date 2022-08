Ricciardi: "Superbonus deve diventare strutturale e sistemico" La senatrice del M5S: "La cedibilità dei crediti va estesa anche ad altri tipi di agevolazioni"

"Nel programma in vista delle imminenti elezioni il M5S proporrà di rendere strutturale il Superbonus e sistemico il meccanismo che ne ha decretato il successo, ovvero

la cedibilità dei crediti fiscali, che intendiamo estendere anche ad altri tipi di agevolazioni per dare maggiore e più immediata liquidità a famiglie e imprese, facendo girare l'economia più velocemente e fluidamente".

Lo comunica in una nota Sabrina RICCIARDI (M5S), componente della Commissione politiche Ue del Senato. "Nel frattempo, su impulso del M5S, nella risoluzione

recentemente approvata dalla Commissione politiche Ue del Senato, in riferimento alla proposta di direttiva del Parlamento Ue sulla prestazione energetica nell'edilizia, è stato inserito un passaggio che chiede di individuare nella direttiva stessa proprio un meccanismo che assicuri le ingenti risorse necessarie per effettuare gli interventi di ristrutturazione edilizia, esattamente seguendo l'esempio del nostro Superbonus 110% e del connesso meccanismo della cessione dei crediti. Dopo le parole di elogio da parte dei commissari Ue Frans Timmermans e Kadri Simson, dopo l'apprezzamento da parte della presidente della Commissione Ursula von der Leyen, e dopo il riconoscimento dell'efficacia della misura nell'ultimo country report della Commissione Ue dedicato all'Italia, siamo convinti che il Superbonus possa e debba diventare un modello di investimento europeo nella sicurezza e nell'efficientamento energetico del nostro patrimonio immobiliare. Senza un meccanismo innovativo ed efficace di finanziamento, le fasce più deboli, che spesso detengono gli edifici maggiormente bisognosi di interventi, non potranno in alcun modo partecipare al raggiungimento degli obiettivi che la proposta di direttiva si prefigge".