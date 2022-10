Basile: "Tante cose non convincono nel Pd: si apra una discussione" "Lotte fratricide in un momento drammatico ci dividono ancora di più da persone ed elettori"

Pasquale Basile, vicesegretario del Partito Democratico cittadino interviene nelle ultime vicende del partito, chiedendo si apra un dibattito interno: "Mi sono preso qualche settimana di tempo per riflettere sull'accaduto prima di intervenire nel dibattito che si è creato all'interno del Partito Democratico cui ho aderito, come noto, un anno fa e in cui ho l'onore di rivestire la carica di vicesegretario cittadino.

Non amo intervenire a caldo, proprio per avere la possibilità di analizzare più lucidamente le situazioni: nonostante il periodo di riflessione tuttavia restano diversi gli elementi che non mi convincono.

Non mi convince l'iter seguito in campagna elettorale: la scelta di puntare su Angelo Moretti cercando di aprire il partito in una determinata direzione può essere condivisibile, il punto per ciò che mi riguarda è il modus con cui si arriva a quella scelta. Non so se scoprirlo a giochi fatti, nel corso di un'assemblea, sia il modo migliore per proporre una candidatura: quantomeno io all'interno del Pd cittadino non ne sapevo nulla e non mi risulta che ne fossero a conoscenza gli altri compagni del circolo cittadino o il gruppo dei consiglieri comunali.

Non mi convince il percorso in campagna elettorale: stante la difficoltà della partita avrei immaginato un protagonismo maggiore in termini di iniziative e attivismo nel capoluogo cittadino.

Non mi convince soprattutto l'esito dell'ultima assemblea: per storia e percorso non mi appassionano le battaglie legate ai nomi...tuttavia legare l'attività dem, peraltro in un periodo drammatico che sembra destinato a peggiorare ulteriormente, l'idea offerta sembra quella di un partito più interessato a lotte fratricide, nomi e correnti che a un'attività in favore dei cittadini, della nostra gente.

Assicuro, venendo e confrontandomi ogni giorno con le problematiche dei rioni popolari, che le mozioni di sfiducia e le diatribe vengono percepite quasi come qualcosa di distante anni luce dai problemi reali: in un partito che ha proprio il problema di ridurre quella distanza siderale dai problemi reali.

Credo che in questo quadro sia quantomai opportuna una riflessione: credo che all'interno del Circolo Cittadino serva discutere di questo, di riempire i vuoti che ci sono stati e rispondere agli interrogativi che si presentano, non solo a me naturalmente.

Per questo credo sia opportuno che il Segretario Cittadino Francesco Zoino possa avviare un dibattito interno a partire dalla convocazione di un direttivo cittadino con l'obbiettivo di favorire una riflessione e fare il punto della situazione".