Rosa: "Nella mia città ideale si piantano alberi anziché tagliarli" L'assessore all'Ambiente: "130 tigli nell'area di Ponte Tibaldi per renderla ancora più fruibile"

130 nuovi alberi nell'area di Ponte Tibaldi, sulle sponde del fiume Sabato. Tigli piantati dall'amministrazione comunale con l'assessore all'Ambiente Alessandro Rosa che esulta: “Di base per la mia idea di città , piantare alberi è una pratica ben più virtuosa di tagliarli.

130 tigli nell'area del Ponte Tibaldi vanno proprio in questa direzione: rendere quell'area più verde, ombrata e fresca anche d'estate per consentire la sosta a bambini e famiglie in piena tranquillità, così come per gli sportivi.

E così proseguiremo laddove ce ne sarà la possibilità: alberi, fiori, piante, giostre... verde e inclusiva: è questa l’ idea di città che il sindaco Clemente Mastella e io vogliamo”.